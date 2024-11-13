“Trump Ve Biden Beyaz Saray’da Buluştu”

DONALD TRUMP BEYAZ SARAY’A DÖNDÜ

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, geçen hafta gerçekleşen başkanlık seçimlerinde elde ettiği zafer sonrası, tam 4 yıl aradan sonra Beyaz Saray’a geldi. Trump, burada mevcut Başkan Joe Biden ile bir araya geldi. Başkan Biden, Trump’ı seçim zaferinden dolayı kutladı.

BİDEN VE TRUMP ARASINDAKİ GÖRÜŞME

Görüşmenin basına açık kısmında Trump, “Politika zordur ve güzel bir dünya değildir. Ama bugün güzel” ifadelerini kullandı. Basın mensupları odadan ayrılmadan önce Biden, “Tebrik ederim. Sorunsuz bir geçiş süreci olması konusunda sabırsızlanıyorum” şeklinde bir konuşma yaptı. Trump ise, “Olabildiğince sorunsuz bir geçiş olacak ve bunu gerçekten çok takdir ediyorum” yanıtını verdi.

2024 SEÇİMLERİNE HAZIRLIK

Biden, yaklaşan 2024 başkanlık seçimleri sürecinde başlangıçta Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Trump’ın rakibi olmasına rağmen, daha sonra yarıştan çekilme kararı aldı ve Demokrat Parti’nin adayı olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i destekleyeceğini duyurdu.