Trump ve Bukele Beyaz Saray’da Buluşacak

TRUMP VE BUKELE’Yİ BEYAZ SARAY’DA AĞIRLAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Nisan’da El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’yi Beyaz Saray’da kabul edecek. İki lider, görüşmede sınır güvenliği, suç örgütleriyle mücadele ve kripto para birimi konularını ele alacak. Bukele’nin çete şiddetini bastırmadaki başarıları ve ABD’nin sınır dışı ettiği suçluları kabul etmesi, Trump yönetiminin dikkatini çekiyor.

GÖRÜŞMEDE KONUŞULACAK KONULAR

Donald Trump ve Nayib Bukele, Beyaz Saray’daki buluşmalarında sınır güvenliği, suçluların ülkelerine geri gönderilmesi ve Bitcoin konularında iş birliği fırsatlarını masaya yatıracak. Bukele, X sosyal medya platformunda 1 Nisan’da paylaştığı resmi davet mektubunda Trump’a çete şiddetini azaltma çabalarına yönelik övgülerde bulundu. Trump, Bukele’nin El Salvador’un yeni süper güvenlikli hapishanesini Aragua ve MS-13 çete üyeleri için kullanma isteğinin “ortaklıkları için büyük önem taşıdığını” belirtti. “Gerçek bir liderlik sergilediniz ve ABD ile çalışmak isteyen diğer ülkeler için örnek teşkil ettiniz.” ifadelerini kullandı.

HIRSLAR VE PARA POLİTİKALARI

Bukele, Trump’ın mahkûmları kabul ettiği için teşekkür ettiği paylaşımına olumlu yanıt vererek, “Sözleriniz için minnettarım Başkan Trump. Birlikte ilerleyelim.” demişti. El Salvador’da, nüfusun yaklaşık yüzde 2’si hapse girdi ve suç oranı düştü. Bukele’nin sert politikaları, onu yüzde 85’in üzerindeki onay oranıyla dünyanın en popüler liderleri arasına yerleştirdi. ABD’den sınır dışı edilen suçluları mega hapishanesinde barındırması, Trump’ın takdirini kazanmasının yanı sıra El Salvador’a milyonlarca dolarlık ABD fonu sağladı.

KRİPTO PARA VE TİCARET MEVZUSU

Görüşme sırasında suç ve göçmenlik konularının yanı sıra Bitcoin de gündeme gelebilir. El Salvador’un elinde 6.100’den fazla Bitcoin bulununuyor. Trump yönetimi, yakın zamanda el konulan kripto varlıklarını kullanarak bir Ulusal Bitcoin Rezervi kurdu. Başka dünya liderlerinin davet edilmediği bu görüşmede dijital varlık düzenlemeleri, finansal iş birliği ve ortak Blockchain girişimleri üzerine fikir alışverişi yapılması bekleniyor. Bukele, son dönem uygulanan Trump tarifeleri sonrasında ekonomik avantajlar da arayabilir. El Salvador yönetimi, ticaret müzakereleri çerçevesinde ülke ihracatına uygulanan gümrük vergilerinin düşürülmesini talep edebilir. Tekstil ve tarım ürünleri ihracatına dayanan El Salvador ekonomisi, en büyük ticaret ortağı olan ABD ile ticaret koşullarının iyileştirilmesinden önemli ölçüde faydalanabilir.