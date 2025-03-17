Trump ve Husiler Arasındaki Gerilim Arttı

HUSİLER’DEN PROPAGANDA VİDEOSU

Yemen’deki Husiler, ABD Başkanı Trump’ın “cehennem yağdıracağına” dair yemin etmesinin ardından, Amerikan bayraklarıyla örtülü tabutların yer aldığı bir animasyonu paylaştı. Bu video, Amerikalı siviller arasında büyük bir öfkeye yol açtı. Animasyon, başlangıçta tek bir Amerikan bayrağı ile kaplı bir tabutla başlıyor, ancak kamera uzaklaştıkça, batık savaş gemilerinin yakınında sularda yüzen birçok bayrakla örtülü tabut ortaya çıkıyor. Büyük gemiler ateşe verilmiş durumda, tabutlarla çevrili bir şekilde suların içinde yanıyorlar.

AMERİKALI ARAŞTIRICIDAN TEPKİ

Demokrasileri Savunma Vakfı araştırmacısı Hussain Abdul-Hussain, X platformunda yaptığı paylaşımda, “Husiler, tahrip edilmiş savaş gemilerinin etrafında yüzen ABD’ye ait örtülü tabutların animasyonunu paylaştı. Bu teröristler gerçekten hayal ile gerçek arasındaki farkı anlayamıyorlar” dedi. Husiler’in bu propaganda videosu, Amerikalı siviller arasında öfke yaratırken, aynı zamanda Husiler’in şiddeti artırdığına dair bir uyarı mesajı olabileceği düşüncesini de pekiştiriyor.

DENİZ OPERASYONU TEHDİDİ

Husiler, 7 Mart’ta yaptıkları bir açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiklerini, aksi takdirde İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ise, Truth Social platformunda 15 Mart’ta yaptığı bir açıklamada, orduya Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini duyurdu. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını ifade ederek, saldırılarını sürdürdükleri sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington’ı da etkileyeceğini vurguladı.

İRAN DESTEKLİ HUSİLER’İN SALDIRILARI

İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere’nin başkent Sana’nın da dahil olduğu bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin hayatını kaybettiğini ve 98 kişinin yaralandığını açıkladı. Bu durum, bölgedeki gerilimin ve çatışmaların artabileceğine dair endişeleri büyütüyor.