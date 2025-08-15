Trump Ve Lukaşenko Telefon Görüşmesi Yaptı

GÖRÜŞME DETAYLARI

ABD Başkanı Donald Trump ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptım” ifadesini kullandı. Başkan, görüşmenin amacının “16 mahkumun serbest bırakılması için kendisine teşekkür etmek” olduğunu ve “1300 mahkumun daha serbest bırakılması” konusunu da görüştüklerini belirtti. Trump, “Başkan Putin’in Alaska ziyareti dahil birçok konuyu değerlendirdik. Gelecekte Başkan Lukaşenko ile görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” şeklinde konuştu.

İKİLİ GÜNDEM ÜZERİNE

Belarus Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise iki ülke liderinin “ikili gündemdeki konuları, bölgesel meseleleri ve Ukrayna dahil çatışma bölgelerindeki durumu değerlendirdiği” bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, temasların devam ettirilmesi konusunda bir mutabakata varıldığı ifade edildi. Ayrıca, Belarus Cumhurbaşkanı’nın “Donald Trump ile ailesini Minsk’e davet ettiği ve bu davetin kabul edildiği” belirtildi.