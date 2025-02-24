Trump ve Macron Beyaz Saray’da Buluştu

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray’da bir araya geldi. Görüşme öncesinde Trump, Ukrayna’daki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalarına dikkat çekerek, “Birkaç hafta gibi kısa bir sürede uzun bir yol kat ettik. Akıllı davranırsak Ukrayna’daki savaşın yakında, haftalar içinde sona erebileceğini düşünüyorum. Başkan Macron da bu süreçte çok yardımcı oldu” diye belirtti. Trump, ayrıca ABD ile Fransa arasındaki ticaret ilişkilerine vurgu yaparak, “Fransa ile özel bir ilişkimiz var ve bunu uzun yıllar sürdürmek istiyoruz” sözlerini kullandı.

GÜVENLİK GARANTİLERİ

Trump, Ukrayna için güvenlik garantileri konusuna da değindi. Avrupa’nın bu süreçte aktif bir rol alacağını ifade eden Trump, “Avrupa’nın Ukrayna’nın güvenliğinin sağlanması için adım atacağından eminim. Anlaşma sağlandıktan sonra savaş sona erecek ve herkes kendi işine dönecek” dedi. Trump ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile yakın zamanda bir görüşme yapacağını aktararak, “Başkan Zelensky ile görüşeceğim. Hatta bu hafta ya da gelecek hafta bir anlaşma imzalamak için gelebilir” şeklinde konuştu. Trump, Ukrayna’nın nadir yeraltı mineralleri alanında ABD ile bir anlaşma imzalamasını beklediğini de belirtti.

DÜNYA SAVAŞI UYARISI

Trump, Ukrayna’daki savaşın daha büyük bir küresel çatışmaya yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. “Bu savaş çok kanlı ve vahşi. Haftada binlerce insan ölüyor. Eğer kontrol altına alınmazsa üçüncü dünya savaşına dönüşebilir. Ve biz bunun olmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’daki barışı koruma çabalarında yer alabileceğini belirten Trump, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşın sona ermesinin ardından Avrupa barış gücünün Ukrayna’da görev yapmasını kabul edecek. Fransa da dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi bu konuda bir rol üstlenebilir” dedi.

TİCARET İLİŞKİLERİ

Trump, Avrupa ile ticaret konusuna değinerek, “Avrupa bizden ne talep ederse, biz de onlardan aynısını talep ediyoruz. Bu tamamen karşılıklı bir durum” diye belirtti. Avrupa’nın Ukrayna’ya yönelik mali desteğini öven Trump, ABD’nin de bu desteği sürdüreceğini söyledi. Ayrıca, Rusya ile olası ekonomik iş birliklerine yönelik, “Rusya’nın büyük miktarda nadir toprak elementleri ve diğer kaynakları var. Eğer iş birliği yapabilirsek, bu dünya barışı ve kalıcı istikrar için çok iyi olur” yorumunu yaptı.

TOPRAKLARIN GERİ ALINMASI

Ukrayna’daki savaşla ilgili bir soruya yanıt veren Trump, “Kaybedilen toprakları geri almak kolay olmayacak. Ancak müzakereler sonucunda bazı bölgeleri geri almak mümkün olabilir” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise, Ukrayna’daki savaşın üçüncü yılına girdiğine dikkat çekerek, “Ortak hedefimiz sağlam ve uzun vadeli bir barış” dedi. Ukrayna halkının cesaretini ve direnişini öven Macron, “Barışın sağlanması için güçlü garantiler olmalı” ifadesini kullandı. Ayrıca, Rusya’nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna’nın yeniden inşası için kullanılması önerisini desteklediklerini ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü konusundaki bağlılıklarını sürdürdüklerini belirtti.