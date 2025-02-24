Trump Ve Macron Beyaz Saray’da Buluştu

TRUMP VE MACRON’UN BEYAZ SARAY GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray’da bir araya geldi. Görüşme öncesinde Trump, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi çabalarına dikkat çekerek, “Birkaç hafta gibi kısa bir sürede uzun bir yol kat ettik. Akıllı davranırsak Ukrayna’daki savaşın yakında, haftalar içinde sona erebileceğini düşünüyorum. Başkan Macron da bu süreçte çok yardımcı oldu” dedi. Ayrıca, ABD ile Fransa arasındaki ticaret ilişkilerine ilişkin Trump, “Fransa ile özel bir ilişkimiz var ve bunu uzun yıllar sürdürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA İÇİN GÜVENLİK GARANTİLERİ

Trump, Ukrayna için güvenlik garantilerine de değinerek Avrupa’nın bu süreçte aktif bir rol oynaması gerektiğini belirtti. “Avrupa’nın Ukrayna’nın güvenliğinin sağlanması için adım atacağından eminim. Anlaşma sağlandıktan sonra savaş sona erecek ve herkes kendi işine dönecek” dedi. Trump ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile yakın zamanda bir görüşme yapacağını belirtti ve “Başkan Zelensky ile görüşeceğim. Hatta bu hafta ya da gelecek hafta bir anlaşma imzalamak için gelebilir” ifadelerini kullandı. Ukrayna’nın nadir yeraltı mineralleri konusunda ABD ile bir anlaşma imzalamasını beklediğini de ekledi.

UKRAYNA’DAKİ SAVAŞIN CİDDİYETİ

Trump, Ukrayna’daki savaşın daha büyük bir küresel çatışmaya dönüşme riski hakkında uyarıda bulunarak, “Bu savaş çok kanlı ve vahşi. Haftada binlerce insan ölüyor. Eğer kontrol altına alınmazsa üçüncü dünya savaşına dönüşebilir. Ve biz bunun olmasına izin vermeyeceğiz” dedi. Avrupa ülkelerinin Ukrayna’daki barışı korumak amacıyla devreye girebileceğine işaret eden Trump, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşın sona ermesinin ardından Avrupa barış gücünün Ukrayna’da görev yapmasını kabul edecek” açıklamasını yaptı.

AVRUPA İLE TİCARET İLİŞKİLERİ

Trump, Avrupa ile olan ticaretin önemine vurgu yaparak, Avrupa’nın Ukrayna’ya yönelik mali desteğini övdü ve ABD’nin de ekonomik katkısını sürdüreceğini belirtti. Avrupa Birliği ile mütekabiliyet esası üzerinden ticaret tarifeleri üzerinde çalıştıklarını dile getiren Trump, “Avrupa bizden ne talep ederse, biz de onlardan aynısını talep ediyoruz. Bu tamamen karşılıklı bir durum” dedi.

RUSYA İLE EKONOMİK İŞ BİRLİKLERİ

Rusya ile olası ekonomik iş birliklerine değinen Trump, “Rusya’nın büyük miktarda nadir toprak elementleri ve diğer kaynakları var. Eğer iş birliği yapabilirsek, bu dünya barışı ve kalıcı istikrar için çok iyi olur” şeklinde konuştu. Ukrayna’daki savaşla ilgili bir soruya yanıt veren Trump, kaybedilen toprakların geri alınmasının zor olabileceğini belirtti.

ORTAK HEDEF: UZUN VADELİ BARIŞ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise, Ukrayna’daki savaşın üçüncü yılına girdiğine dikkat çekerek, “Ortak hedefimiz sağlam ve uzun vadeli bir barış” dedi. Ukrayna halkının cesaretine ve direnişine övgüde bulunan Macron, “Barışın sağlanması için güçlü garantiler olmalı” ifadesini kullandı. ABD ve Fransa’nın tarih boyunca hep “doğru tarafta” yer aldığını vurgulayan Macron, Avrupa’nın da sürece daha güçlü ve güvenilir bir ortak olarak dahil olacağını belirtti. Ayrıca, Rusya’nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna’nın yeniden inşasında kullanılmasına yönelik fikri desteklediğini, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne bağlı kaldıklarını sözlerine ekledi.