Trump Ve Musk Arasındaki Gerilim!

TRUMP VE MUSK ARASINDAKİ GERİLİM

ABD Başkanı Donald Trump ile ünlü iş insanı Elon Musk arasında son günlerde dikkat çeken bir gerilim yaşanıyor. Beyaz Saray’daki görev süresinin sona ermesine yakın Musk’ın Kongre gündemindeki vergi kesintisi tasarısını sert bir şekilde eleştirmesi, Trump’ı adeta öfkelendirdi.

MUSK’A YARDIM EDİM

Trump, Musk’ın sözlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Elon ile ilişkimiz çok iyiydi, ama artık bu ilişkinin nereye gittiğini bilmiyorum. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Ona çok yardım ettim, sonuçta 40 milyar dolarlık devlet desteği aldı” dedi.

MUSK’TAN CESUR YANIT

Trump’ın açıklamalarının ardından sosyal medya platformu X üzerinden yanıt veren Musk, “Ben olmasaydım, Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar Temsilciler Meclisi’ni alır, Cumhuriyetçiler Senato’da sadece 51-49 üstünlük sağlardı” yorumunu yaptı. Ayrıca, Trump’ın geçmişteki bütçe eleştirilerine de atıfta bulunarak, “Bu adam bugün nerede?” ve “Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!” ifadelerini kullandı.

MUSK’TAN PİŞMANLIK İFADESİ

Yaşanan gerilimin ardından Elon Musk, sosyal medya üzerinden yaptığı başka bir paylaşımda Trump hakkındaki bazı sözleri için pişmanlık duyduğunu açıkladı. Musk, “Bazı paylaşımlarımdan gerçekten pişmanlık duyuyorum” şeklinde geri adım attı.

TRUMP’IN CEVABI

Musk’ın açıklamalarının ardından gözler Trump’a çevrildi. “Elon Musk ile barışır mısınız?” sorusuna Trump, “Hiçbir kırgınlığım yok. Olanlara şaşırdım. Söylediklerinden dolayı kendini kötü hissediyor. Ülkeyi düzeltmemiz gerekiyor, bu yüzden onunla barışabilirim” yanıtını verdi.