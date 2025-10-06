Trump Ve Netanyahu Arasındaki Görüşme Gerginliği Sürüyor

TRUMP’IN YANITINA NETANYAHU’DAN FARKLI GÖRÜŞ

Hamas, Cuma günü Başkan Trump’ın Gazze barış teklifine olumlu yanıt verince Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Axios’da çıkan ve doğrulanmamış habere göre, Trump durumu bir başarı olarak nitelendirdi fakat Netanyahu farklı bir görüş sundu. Haberde belirtilene göre, Trump’ın “Bibi” diye hitap ettiği Netanyahu, Trump’a bunun kutlanacak bir mesele olmadığını ve herhangi bir anlam ifade etmediğini iletti. Görüşmeyi bilen bir ABD’li yetkili, Netanyahu’nun bu sözlerinin ardından Trump’ın küfürlü bir ifadeyle yanıt verdiğini aktardı: “Neden her zaman bu kadar negatifsin anlamıyorum. Bu bir zafer. Al bakalım.”

MISIR’DA GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Mısır’da başlayacak görüşmelerde, öncelikle İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) çekileceği alanlar ile esirlerin durumu masaya yatırılacak. Bu müzakerelere ABD Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanlık Danışmanı Jared Kushner de katılacak. İsrail heyetinin, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Şin Bet güvenlik servisi başkanı ve üst düzey yetkililerden oluşacağı belirtiliyor. Hamas tarafında ise, İsrail’in Doha saldırısında hedef aldığı üst düzey Hamas yetkilisi Halil el-Hayya liderlik edecek.

TRUMP’TAN ESNEKLİK AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirecek 20 maddelik Gazze Planı’nın şartlarının “esneklik taşıyıp taşımadığı” sorusuna “Esnekliğe ihtiyacımız yok, çünkü herkes bu konuda hemen hemen hemfikir. Ancak her zaman bazı değişiklikler olacaktır. Ama Hamas’ın planı harika. Yıllardır bir plan için mücadele ediyorlar. Rehineleri neredeyse anında geri alıyoruz.” cevabını verdi. Trump, müzakerelerin devam ettiğini ve birkaç gün daha süreceğini belirtirken, “İnsanlar bundan çok memnun.” diyerek sürece dair olumlu bir izlenim sundu.

NETANYAHU BOMBARDIMANI BİTİRMEYE HAZIR

Dünya, Gazze Planı’na ve Mısır’daki görüşmelere odaklanmış durumda. Toplantı öncesinde Trump, Netanyahu’nun bombardımanı bitirmeye hazır olduğunu dile getirdi. Ayrıca, Hamas’ın durumu ciddiye alıp almayacağının yakında belli olacağını ifade etti ve Hamas iktidarda kalmaya devam ederse tam bir imhanın gerçekleşeceğini belirtti.

GAZZE SAVAŞI DEVAM EDİYOR

Amerikan NBC kanalında açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail ve Hamas arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Gazze’deki savaşın henüz sona ermediğini vurgulayan Rubio, esirlerin en kısa sürede serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Gazze’de Hamas sonrası zorlukların büyük olacağının altını çizerken, “Gazze’de 3 gün içinde Hamas’tan bağımsız bir yönetim yapısı kurmak mümkün değil.” dedi. Rubio, Gazze Planı’nın ikinci aşaması olan bölgenin silahsızlandırılması ve askeri güçlerin dağıtılmasının zorlu bir süreç olacağını belirtti.

HAMAS UYUMLU GÖRÜYOR

AFP’ye konuşan bir Hamas yetkilisi, savaşın sona erdirilmesi ve saha koşullarına uygun bir esir takası sürecinin başlatılması konusunda istekli olduklarını aktardı. Yetkili, işgalci kuvvetlerin gerçekten bir anlaşma niyeti varsa Hamas’ın hazır olduğunu iletti.

İSRAİL’DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI

İsrail hükümet sözcüsü Bedrosyan, Reuters’a yaptığı açıklamada Gazze’de henüz bir ateşkesin mevcut olmadığını, sadece bazı bombalamanın geçici olarak durdurulduğunu belirtti. Bedrosyan, ordunun savunma amaçlı olarak Gazze’de faaliyet göstermeye devam edeceğini ifade etti.

GÖRÜŞMELERDEN BEKLENTİLER

Hamas’ın elindeki 48 esirin serbest bırakılması ve IDF’nin çekileceği bölgelerin belirlenmesi bekleniyor. Bu konuların kısa sürede çözüme kavuşturulması öngörülüyor; çünkü ABD Başkanı Donald Trump, toplantının sonucunu neredeyse açıklamış durumda. Trump, yaptığı açıklamada, İsrail’in ilk çekilme hattını kabul ettiğini ve “Hamas onay verdiğinde ateşkes derhal yürürlüğe girecek” ifadelerini kullandı.

ORTAK DESTEK AÇIKLAMASI

Mısır’daki kritik toplantı öncesi, Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır dışişleri bakanları ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, taraflara sürecin hızla ilerletilmesi için güçlü destek mesajı verildi. “Hamas’ın tüm rehinelerin serbest bırakılması ve uygulama mekanizmalarına yönelik müzakerelerin derhal başlatılmasına yönelik önerisini memnuniyetle karşılıyoruz” ifadeleri de yer aldı.