Trump Ve Netanyahu, Beyaz Saray’da Buluştu

ABD BAŞKANI TRUMP, NETANYAHU’YU BEYAZ SARAY’DA AĞIRLIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu yeni görev döneminde ikinci kez ağırlıyor. Beyaz Saray’dan gelen bilgilere göre, bağlantılı olarak programda yer alan ortak basın toplantısının “gerçekleşmeyeceği” bildirildi. Bunun yerine iki liderin Oval Ofis’te soruları yanıtlayacağı ifade edildi. Ancak Beyaz Saray, Trump ve Netanyahu’nun ortak basın toplantısının neden iptal edildiğine dair herhangi bir açıklama yapmadı.

HAVADA GÖRÜŞMELERİ KONUŞTU

Trump, Florida’dan Washington’a dönüş yolunda Air Force One uçağında basın mensuplarının görüşmeye dair sorularını yanıtladı. Bir muhabirin, Netanyahu ile yapacakları görüşmede ele alacakları konuları sorduğunda Trump, “Ticaret hakkında konuşacağız ve bariz bir konu hakkında konuşacağız. O bariz konunun ne olduğunu biliyor musunuz? Sadece ortalığı yatıştırmak için ticaret yapmaya çalışmak.” şeklinde yanıt verdi. Trump ayrıca, “Şu anda Orta Doğu’da susturulması gereken pek çok şey oluyor.” ifadesini de kullandı.