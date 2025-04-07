Haberler

Trump Ve Netanyahu, Beyaz Saray’da Buluştu

ABD BAŞKANI TRUMP, NETANYAHU’YU BEYAZ SARAY’DA AĞIRLIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu yeni görev döneminde ikinci kez ağırlıyor. Beyaz Saray’dan gelen bilgilere göre, bağlantılı olarak programda yer alan ortak basın toplantısının “gerçekleşmeyeceği” bildirildi. Bunun yerine iki liderin Oval Ofis’te soruları yanıtlayacağı ifade edildi. Ancak Beyaz Saray, Trump ve Netanyahu’nun ortak basın toplantısının neden iptal edildiğine dair herhangi bir açıklama yapmadı.

HAVADA GÖRÜŞMELERİ KONUŞTU

Trump, Florida’dan Washington’a dönüş yolunda Air Force One uçağında basın mensuplarının görüşmeye dair sorularını yanıtladı. Bir muhabirin, Netanyahu ile yapacakları görüşmede ele alacakları konuları sorduğunda Trump, “Ticaret hakkında konuşacağız ve bariz bir konu hakkında konuşacağız. O bariz konunun ne olduğunu biliyor musunuz? Sadece ortalığı yatıştırmak için ticaret yapmaya çalışmak.” şeklinde yanıt verdi. Trump ayrıca, “Şu anda Orta Doğu’da susturulması gereken pek çok şey oluyor.” ifadesini de kullandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Mikrofon Açık Kalınca Hakaret Etti

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ilginç bir olay meydana geldi. CHP'li Başkan Vekili Ertan Işık, mikrofonun açık kalması sonucu MHP'li üyelere küfür etti.
Haberler

Beşiktaş Penaltı İtirazında Bulundu

Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynadığı maçta 10 kişi kalmasına ve 1-0 geride olmasına rağmen, ilk yarının son anlarında penaltı bekledi ancak hakem oyunu sürdürdü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.