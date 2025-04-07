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Trump Ve Netanyahu Görüştü, Anlaşma Umutlu

TRUMP’IN İSRAİL ZİYARETİ VE GÖRÜŞMELER

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Oval Ofis’te gerçekleştirdikleri toplantıda basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Trump, kendisinin İsrail’in görmek istediği “en iyi başkan” olduğunu belirterek, “Böyle olmak, benim için bir onurdur.” dedi.

İRAN KONUSU ÜZERİNE DETAYLI GÖRÜŞMELER

Trump, İran meselesini kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını ifade etti. “Bugün açıkçası İran’la ilgili konuları görüştük. İran’la doğrudan görüşmeler yapıyoruz, şu anda bunlar devam ediyor, cumartesi günü görüşmeler sürecek. Sanırım herkes bir anlaşma yapmanın tercih edileceği konusunda hemfikir. Umarım bu görüşmeler başarılı olur.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, “İran’la doğrudan görüşüyoruz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak. Bu, İran için gerçekten harika olur, bunu söyleyebilirim. Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

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