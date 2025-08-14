Trump Ve Putin Alaska’da Buluşacak

GÖZLER ALASKA ZİRVESİNE ÇEVRİLDİ

Rusya’nın 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşta, önemli kilometre taşlarından biri için dikkatler Alaska’daki zirveye odaklandı. Eski ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin 49. eyaletinde bir araya gelecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise görüşmeye katılmıyor. 15 Ağustos’ta gerçekleşecek zirve öncesi, Trump, toplantının “yüzde 25 ihtimalle başarısız” olabileceğini dile getirdi. Fox News’a yaptığı açıklamada, “tek isteğim bir sonraki görüşme için masayı kurabilmek” ifadesini kullandı ve Zelenskiy’nin katılacağı bir zirveyi işaret etti. Putin, uzun bir süredir Zelenskiy ile görüşmek için uygun şartların oluşmadığı görüşünü savunuyor. Trump, bir sonraki görüşmenin de “hızlı gerçekleşebileceğini” belirtti.

PUTİN’İN AMAÇLARI

Putin’in bu zirveden beklediği ilk şey, aslında kazanılmış bir başarıyı ilan etmek. Amerika’nın, Rus liderinin Batı tarafından yalnızlaştırılma çabalarının başarısız olduğunu kabul etmesi, Putin için büyük bir zafer anlamı taşıyor. Bu üst düzey buluşmanın gerçekleşiyor olması ve Kremlin’in duyurduğu ortak basın toplantısı bu durumu kanıtlıyor. Kremlin, Rusya’nın küresel siyasetin en üst düzey masasına geri döndüğünü iddia edebilir. Moskovsky Komsomolets isimli gazete, “İzolasyon bu kadarmış” başlığıyla bunu vurguladı. Ayrıca zirvenin Alaska’da yapılması da Putin için büyük bir avantaj. Alaska’nın Rusya anakarası ile en yakın noktası sadece 90 km, bu sayede Putin “düşman” ülkelerin üzerinden geçmeden toplantıya katılabiliyor. Bununla beraber, Alaska’nın uzak konumu, Kremlin’in doğrudan Amerika ile müzakere etme isteğini yansıtıyor.

Putin’in hedefi yalnızca uluslararası tanınırlık değil, aynı zamanda zafer de. Ukrayna’nın kontrolünde olan Donetsk, Luhansk, Zaporizhia ve Herson bölgelerinde ele geçirdiği toprakları koruma amacında. Kiev, bu bölgelerdeki kısımlardan çekilme talebini kesinlikle kabul etmiyor. Zelenskiy, “Ukraynalılar topraklarını işgalcilere vermeyecekler” sözleriyle bu durumu net bir şekilde ifade ediyor. Kremlin’in Trump’ın Rusya’nın toprak taleplerine destek vermesiyle Ukrayna’nın bu talepleri reddetmesi durumunda Trump’ın Kiev’e verdiği desteği kesebileceği ihtimali düşünülüyor. Diğer yandan, Rusya ve ABD ekonomik iş birliğini artırmaya devam edebilir. Ancak, Rusya ekonomisinin baskı altında olması ve Putin’in savaşı sonlandırmaya yönelmesi durumu da gündemde. Şu an için böyle bir işaret yok, Rus yetkililer cephedeki inisiyatifin kendilerinde olduğunu iddialarla vurguluyor.

TRUMP’IN ZİRVE STRATEJİSİ

Donald Trump, 2024 başkanlık kampanyası kapsamında Ukrayna savaşını bitirmenin kolay olduğunu ve bunun birkaç gün içinde yapılabileceğini belirtmişti. Zelenskiy’ye yönelik geçmişteki eleştirileri ve savaş mağduru ülkeye askeri yardımını geçici olarak askıya alma durumu, hala etkisini sürdürüyor. Trump, ayrıca Putin’in sivil hedeflere yönelik saldırılarına dikkat çekerek yaptırımlar konusunda son tarihler belirliyor ancak bu yukarıda belirtilen son tarihlerde Trump’ın yaptırımlardan geri adım attığı görülüyor. Cuma günü Putin ile yapacağı görüşmede ne alacağını belirsiz bir şekilde yaşamak zorunda kalacak. Trump, bu zirveyi bir “niyet testi” toplantısı olarak nitelendirirken, anlaşmanın olumlu sonuçlanıp sonuçlanmayacağını birkaç dakika içinde anlayabileceğini söylüyor. Salı günü Beyaz Saray basın sözcüsü Leavitt, zirveyi bir “karşılıklı dinleme oturumu” olarak tanımladı. Trump’ın beklenmedik durumlarla başa çıkma becerisi, müzakere masasında her zaman önemli olabilir.

Trump, savaşı sona erdirmek için çaba gösterdiğini söylemektedir. Daha önceki yemin töreninde, en çok istediği siyasi mirasın “barış elçisi” olmak olduğuna dikkat çekmişti. Anchorage’daki görüşmelerde barışa yönelik ilerleme kaydedildiğini iddia etme fırsatı bulursa, bu durumu değerlendirir. Putin de aynı şekilde, Trump’ın bunu gerçekleştirmesine olanak sunacak bir yol aramak isteyebilir; tabii ki kendi şartlarıyla.