Trump Ve Putin Alışverişte Buluştu

İKİ LİDERİN BULUŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska eyaletinde bir araya geldi. İki lider, uçaktan indikten sonra birbirlerine selam verdiler ve kırmızı halıda birlikte yürüdüler. Daha sonra, Trump’ın makam aracıyla toplantının gerçekleşeceği salona doğru hareket ettiler.

GÖRÜŞME AÇIKLAMALARI

Toplantı sırasında Donald Trump ve Vladimir Putin, ikili ilişkileri ve Rusya ile Ukrayna arasındaki olası ateşkesi “Barışın Peşinde” başlığı altında ele alacakları bir görüşmeye başladı. Görüşme öncesinde, Trump ve Putin basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladılar. ABD’li gazeteciler, Putin’i adeta soru yağmuruna tutarken, aşırı gürültü nedeniyle sorular tam olarak duyulamadı. Putin’in art arda gelen sorular karşısındaki yüz ifadeleri dikkat çekti, basın toplantısında bu durum damga vurdu.