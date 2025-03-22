Trump ve Putin Arasında Yapıcı İlişkiler

ABD VE RUSYA ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ

ABD ile Rusya arasındaki ilişkiler, Donald Trump’ın başkanlık görevine başlamasının ardından olumlu bir gelişim göstermeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, gazeteci Tucker Carlson ile gerçekleştirdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçen hafta Moskova’da yaptığı görüşmelere dair bilgiler paylaştı. Witkoff, saatler süren bu görüşmelerin yapıcı ve çözüm odaklı olduğunu belirtti.

PUTİN HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Witkoff, Putin’in kendisine karşı dürüst olduğunu düşünmekte ve “Putin’i kötü bir adam olarak görmüyorum. O, 3 yıldır süren çatışmaları sona erdirmeye çalışan büyük bir lider” şeklinde konuştu. Ayrıca, Putin’in Trump vurulduğunda yerel kilisesine gidip rahibiyle görüşerek ABD Başkanı için dua ettiğini kendisine aktardığını ifade etti. Witkoff, “ABD Başkanı olabilir diye değil, çünkü onunla bir arkadaşlığı vardı ve arkadaşı için dua ediyordu” dedi.

UKRAYNA’DAKİ ZOR DURUM

Witkoff, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin zorlu seçim süreciyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti ve “Zelenskiy, çok ama çok zor bir durumda ama karşısında nükleer bir ülke var. Bu yüzden de yere serileceğini bilmek zorunda. Şimdi bir anlaşma yapması için en iyi zaman” şeklinde açıklamada bulundu.