Trump ve Putin Görüşmesinde Kısmi Ateşkes Kararı

ABD BAŞKANI TRUMP VE PUTİN’İN TARİHİ GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 2,5 saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu tarihi görüşmeden çıkan kısmi ateşkes kararı, taraflar arasında önemli bir adım oldu. Putin, Trump’ın Rusya ve Ukrayna’nın birbirlerinin enerji altyapılarına saldırmaması yönündeki önerisini kabul etti. Görüşmenin hemen ardından Putin, Rus ordusuna “Vurmayın” emrini verdi.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Putin ile Trump arasındaki görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’den ilk açıklama geldi. Zelenskiy, “Putin-Trump görüşmelerinin ayrıntılarını öğrenmek için Trump ile görüşmeyi umuyorum. Enerji altyapısına yapılan saldırıların durdurulması fikrini destekliyorum” dedi. Ayrıca, istikrara ve kalıcı barışa yol açacak tüm önerileri desteklediğinin altını çizdi. Zelenskiy, “Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında konuşmak bir sonuç getirmez” ifadesini kullandı.

UKRAYNA’NIN ATEŞKES BEKLENTİLERİ

Elde edilen bilgilere göre, Ukraynalı tüm savaş esirlerinin serbest bırakılması, Rusya’nın müzakerelerdeki iyi niyetini gösterme yolu olarak görülüyor. Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’ya maksimum baskı uygulamak amacıyla Zaporijya, Sumi ve Harkov bölgelerine yönelik yeni saldırılar hazırlığında olduğunu belirtti. “Koşulsuz veya kısmen koşulsuz ateşkes olumlu bir sonuç olur” açıklamasını yapan Zelenskiy, bunun yanı sıra Putin’in, Ukrayna’ya yapılan askeri ve istihbarat yardımlarını sonlandırarak Kiev’i zayıflatmayı hedeflediğini ifade etti.

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