Trump Ve Putin Görüşmesini Merak Ediyor

GÖRÜŞME TARİHİ MERAK KONUSU

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ederken, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olası görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Beyaz Saray’da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması imza töreninde bir konuşma yapan Trump, konuyla ilgili olarak, “Yakın zamanda Putin ile çok popüler bir yerde görüşeceğiz. Görüşmenin nerede olacağını daha sonra açıklayacağız” dedi.

PUTİN’İN ÖNERİSİ BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump ile gerçekleştireceği olası görüşme için en uygun mekanların başında Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) geldiğini dile getirmişti. Kremlin’deki BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşmesinin başında Putin, “Bu tür etkinlikleri düzenlememize yardımcı olmak isteyen birçok dostumuz var. Dostlarımızdan biri de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı. Karar vereceğiz, ancak sanırım burası uygun, tamamen uygun yerlerden biri” şeklinde konuştu. Ayrıca Putin, Rusya-ABD zirvesine yönelik ilginin her iki taraftan geldiğini de ifade etmişti.