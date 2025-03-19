Trump ve Putin Görüşmesinin Belirsiz Sonuçları

TRUMP VE PUTİN’İN GÖRÜŞMESİNDEN ÇIKAN SONUÇLAR

Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeyi büyük bir olay olarak değerlendirdi. Fakat sonuçlar incelendiğinde, övünecek çok fazla şey olmadığı ortaya çıkıyor. Rusya Devlet Başkanı, ABD liderine, Kremlin tarafından kandırıldığını hissettirmeden, Ukrayna’da barışa yönelik bir ilerleme kaydettiğini öne sürdü. Trump, Putin’in Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırıları 30 gün boyunca durdurma sözüne atıfta bulunabilir. Eğer bu durum gerçekten gerçekleşirse, sivillere biraz hafifleme sağlayacaktır. Ancak bu, ABD’nin Rusya’dan beklediği tam ve koşulsuz ateşkesten oldukça uzak.

GÖRÜŞMELERİN İÇERİĞİ VE SONUÇLARI

Trump, durdurulabileceği konusunda ısrar ettiği “çok korkunç savaşın” devam ettiğini belirtiyor. ICC tarafından Putin’e küresel siyasetin en üst kademesine dönme fırsatı sunulması da dikkat çekiyor. Rus devlet medyasına göre, iki liderin telefon görüşmesi iki saatten uzun sürdü ve Kremlin, görüşmeye dair 500 kelimelik bir açıklama yaptı. Ortaya çıkan bilgilere göre, uzun süre sohbet ettikleri ve buz hokeyi gibi konuları da ele aldıkları ifade ediliyor. Rusya, Batı dünyasından üç yıl boyunca dışlandığı bir süreçte, ilişki kurmaya çalışan bir ABD yönetimi ile doğrudan temas sağladı.

PUTİN’İN TAVRI VE UKRAYNA’NIN DURUMU

Görüşme öncesinde bazı kesimler, Trump’ın Rusya’ya baskı yapıp yapmayacağını merak ediyordu. Ancak Putin’in, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy’nin iki hafta önce Oval Ofis’teki görüşmesinde maruz kaldığı gibi bir azarlama ile karşılaşmadığına dair bir belirti yok. Her iki ülkenin açıklamaları da mevcut durumun değişmediğini gösteriyor. Rusya, barış istediklerini yinelemesine rağmen, insansız hava araçlarını indirmekten ya da silahlarını susturmaktan çok, henüz var olmayan bir ateşkesin nasıl izlenebileceği üzerine odaklanıyor.

Ukrayna’nın direncini kırmayı amaçlayan yeni talepler içeriyor. Bu taleplerden biri, müttefiklerinin Ukrayna’ya silah ve istihbarat akışını durdurması. Ukraynalılar için tek umut ışığı, ABD’nin henüz bu taleplerin hiçbirini kabul etmemiş olması. Bu da, Rusya’nın işgalini sona erdirmekle gerçekten ilgilenmediğine dair bir kanıt olarak gösterilebilir. Ancak bu görüşmeler, Ukrayna’ya yaşatılan acılara karşı çok az bir rahatlama getirecek gibi görünüyor. ABD diplomasisi için de bu durumu bir hayal kırıklığı olarak değerlendirmek mümkün. Kremlin açısından, Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönmeden önce böyle bir gün geçirmesi oldukça olumlu bir durum olarak algılanabilir.