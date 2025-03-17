Trump ve Putin Salı Günü Görüşecek

TRUMP VE PUTİN’İN GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Salı günü bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu. Trump, bu görüşme sırasında yeni bir haber de açıklayabileceğini belirtti. Florida’dan Washington’a seyahat eden Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, hafta sonu Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi için yoğun çalışmalar yapıldığını ifade etti. Trump, “Savaşı sona erdirebilir miyiz görmek istiyoruz. Belki yapabiliriz, belki yapamayız ama bence çok iyi bir şansımız var” dedi.

SAVAŞ VE GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI

ABD Başkanı, konuyla ilgili görüşmelerde toprak ve enerji santralleri gibi başlıkların da bulunduğunu sözlerine ekledi. Geçtiğimiz hafta Ukrayna, ABD ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda 30 günlük bir ateşkes planı üzerinde anlaştıklarını duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu öneriye destek verirken, bazı koşullar getirmişti. Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, “önümüzdeki haftalarda” bir anlaşmaya ulaşılacağına inandığını ifade etti. Witkoff, 13 Mart’ta Putin ile Moskova’da bir araya gelmişti.

UKRAYNA’NIN ÇABALARI VE ZELENSKİY’İN AÇIKLAMALARI

16 Mart’ta CNN’e konuşan Witkoff, “Burada bir miktar ilerleme göreceğimiz konusunda gerçekten umutluyum” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna ile devam eden görüşmeleri sürdüklerini belirten Witkoff, olası bir anlaşmanın detaylarını, özellikle Rus işgali altındaki toprakların nasıl ele alınacağı konusunda yanıtlamadı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 15 Mart’ta yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği müttefiklerini Başkan Donald Trump ile görüşerek “Rusya’yı kapsamlı yaptırımlar ve güçlü bir baskıyla barışa zorlama” konusunda ikna etmeye çağırdı.