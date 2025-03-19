Trump Ve Putin Ukrayna’da Barışa Onay Verdi

İKİ LİDER ARASINDAKİ ANLAŞMA

İki lider, üç yıl süren Ukrayna çatışmasının kalıcı bir barış ile sona ermesi gerektiği konusunda ortak görüş bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salı günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ukrayna’da barışın “enerji ve altyapı ateşkesiyle başlaması” konusunda uzlaştı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, iki liderin Karadeniz’de deniz ateşkesinin sağlanması ve Ukrayna’da tam bir ateşkes ile kalıcı barışın elde edilmesine yönelik teknik müzakerelerin “derhal” başlatılması gerektiği ifade edildi.

MÜZAKERELERİN BAŞLANGICI

Açıklamada, “Söz konusu müzakereler Ortadoğu’da derhal başlayacaktır” ifadeleri yer aldı ve iki liderin, üç yıl süren çatışmanın kalıcı bir barışla sona ermesi gerekliliği üzerinde anlaştığı belirtildi. Ayrıca, iki liderin ABD-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladığı kaydedildi. Görüşmenin detayları henüz kesinleşmemiş olmasına rağmen, ABD’li medya kuruluşları, Rus kaynaklarına dayanarak, iki liderin ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik görüşmeler yaptığını bildirdi.

SONUÇLAR VE BEKLENTİLER

Trump, telefon görüşmesi öncesinde, “Nihai anlaşmanın pek çok unsuru üzerinde mutabakata varıldı, ancak yapılması gereken daha çok şey var” şeklinde bir açıklamada bulundu. Bununla birlikte, Fox News’ten bir yorumcu, Ukrayna konusundaki karmaşanın “bir telefon görüşmesiyle çözülmesinin neredeyse imkansız olduğunu” belirtti.