Trump ve Putin Ukrayna İçin Anlaştı

GÖRÜŞME HAKKINDA DETAYLAR

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salı günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ukrayna’da barışın sağlanması konusunu ele aldı. Görüşmede, barışın “enerji ve altyapı ateşkesiyle ve Karadeniz’de deniz ateşkesinin uygulanmasının yanı sıra Ukrayna’da tam ateşkes ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik teknik müzakerelerle” başlaması gerektiği üzerinde mutabık kaldıkları belirtildi.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, söz konusu görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verdi. Açıklamaya göre, Ukrayna’da kalıcı barışın tesis edilmesi amacıyla gerekli adımların atılması gerektiğine değinildi. Bu durum, iki lider arasında sağlanan anlaşmanın büyük bir önem taşıdığı anlamına geliyor ve bölgedeki gerginliklerin azalmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

DEVAM EDEN MÜZAKERELER

Xinhua muhabirleri, bu telefon görüşmesinin ardından yapılacak teknik müzakerelerin önemine dikkat çekiyor. Ukrayna’daki durumun düzeltilmesi ve kalıcı barışa ulaşılması amacıyla yapılan görüşmeler, uluslararası kamuoyunun da yakından takibi altında. Barış sağlanmasının, bölgesel istikrar için önem taşıdığı ifade ediliyor.