Trump Ve Putin, Ukrayna Konusunda Anlaştı

AB’C BAŞKANI TRUMP VE PUTİN ARASINDA TARİHİ GÖRÜŞME

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi 2,5 saat sürdü. Bu tarihi görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmenin yolları araştırıldı. Taraflar, savaşı bitirmeye yönelik umutları artırabilecek adımlar üzerinde anlaşmaya vardı.

PUTİN’DEN “VURMAYIN” EMRİ

Görüşmenin ardından Vladimir Putin, ABD Başkanı Trump’ın önerisi doğrultusunda Rusya’nın ve Ukrayna’nın birbirlerinin enerji altyapılarına saldırmamaları gerektiğini kabul etti. Bu durum, iki taraf arasındaki tansiyonu düşürme potansiyeli taşıyor. Putin, bu bağlamda Rus ordusuna, “Vurmayın” şeklinde emir verdi.

AYRINTILAR GELİYOR

Ayrıntılarla ilgili gelişmeler takip ediliyor. Tarafların ilerleyen günlerde nasıl bir yol haritası izleyeceği merakla bekleniyor. Savaşın sona ermesi için atılan bu adım, bölgedeki istikrar için önemli bir fırsat sunuyor.