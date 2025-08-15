Trump Ve Putin, Ukrayna’nın Doğu’sunu Tartışacak

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ: UKRAYNA

Trump ve Putin’in Alaska’daki görüşmesinin ana konusunu Rusya’nın hedefindeki doğu Ukrayna oluşturuyor. “Rusya’nın işgal ettiği toprakların Ukrayna’ya geri verilmesi ne kadar mümkün?” sorusu önemli bir gündem maddesi olacak. 15 Ağustos Cuma günü Alaska’da bir araya gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in delegasyonlarının çantalarından muhtemelen Ukrayna haritaları çıkacak. Washington’a göre, Ukrayna’nın yüzölçümü yaklaşık 600 bin kilometrekare, ancak Moskova’nın bakış açısına göre Ukrayna beşte bir oranında daha küçük. Çünkü Rusya, Ukrayna’nın doğu kısımlarını kendisine ait olarak düşünüyor. Trump, Putin ile yapacağı toplantı öncesinde bazı coğrafi yanlış anlamalara yol açan ifadeler kullandı. Alaska’da yapılacak buluşma için birçok kez “Rusya’da” ifadesini tercih etti. Ayrıca Rusya ve Ukrayna arasında bir “toprak takası” önerdi. Ama ortada konuşulacak bir takas durumu yok, çünkü şu anda Ukrayna’nın hiçbir toprak parçası Rusya’nın elinde değil.

RUSYA’NIN KONTROLÜ ALTINDAKİ BÖLGELER

Rusya’nın, Ukrayna’nın doğusuna ilişkin gözdağı verdiği biliniyor. 2014 yılında “Euromaidan” protestolarının ardından, Kiev’deki Rus yanlısı hükümet devrildi. Ardından Rus birlikleri, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Kırım’ı işgal etti ve 18 Mart’ta yapılan referandumla bölgeyi resmen ilhak etti. Daha sonra, Rusya yanlısı gruplar, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk’ı istikrarsız hale getirdi. 21 Şubat 2022’de Rusya, bu bölgeleri bağımsız devlet olarak tanıdı ve üç gün sonra da Ukrayna’ya büyük bir askeri operasyon başlattı. Ukrayna, savaşın başlangıcında kuzeydeki işgalcileri geri püskürtse de Rusya, doğudaki bölgelerde daha fazla toprağı kontrol altına aldı. Dolayısıyla Rusya, Eylül 2022’de bu dört bölgede “Rusya Federasyonu’na katılma” isteğiyle göstermelik referandumlar düzenledi. Ancak Avrupa Konseyi’nin raporlarına göre, bu referandumlar öncesinde sivillere şiddet ve zorlama uygulandı.

DONBASS’IN STRATEJİK ÖNEMİ

Donbass bölgesi, Almanya gibi kömür ve maden yataklarına sahip olması bakımından Rusya için önemli bir stratejik merkez konumunda. Buranın, teknoloji ürünlerinin üretiminde kullanılacak nadir elementlerin altındaki potansiyelinin de dikkat çekici olduğu düşünülüyor. Kırım ile bağlantı kuran kara köprüsü özelliği taşıyan Donbass, Ukrayna’nın Azak Denizi’ne erişimini de engelliyor. Ukrayna, 2014’ten itibaren bu bölgeyi askeri olarak savunmak için önemli hatlar kurdu. Rusya, Donbass’ın büyük bir kısmını kontrol etse de hala “kale kuşağı” olarak adlandırılan sınıra ulaşabilmiş değil.

ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN DURUM

Moskova, ilhak edilen toprakları Rusya Federasyonu’na dahil etti. Ancak böyle bir adımdan geri dönmek, hukuki açıdan yoğun engeller içeriyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, anayasanın 133. maddesinde Rusya’nın gözünü diktiği doğu ve güneydoğu bölgelerini topraklarının bir parçası olarak tanımlıyor. “Ukrayna toprakları, mevcut sınırları içinde bölünemez ve dokunulamaz” diyen 2’nci madde de bu durumu pekiştiriyor. Dolayısıyla, bu bölgelerle ilgili olarak Rusya ve Ukrayna’nın anayasaları birbirine zıt bir konumda. Uluslararası hukuk açısından, işgaller uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendiriliyor.

NATO’NUN TUTUMU VE GÖRÜŞMELER

Gözlerin çevrildiği bu karmaşık ortamda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin açıklamaları kafa karıştırıyor. ABD televizyonuna konuşan Rutte, gelecekteki anlaşmalarda Rusya’nın fiilen, yani “de facto” olarak Ukrayna topraklarının bir kısmını kontrol etmesine izin verilebileceğini ifade etti. Bu durum NATO’nun, Ukrayna topraklarında değişikliklere kabulleneceği anlamına geliyor mu? Rutte, Batı’nın hukuki açıdan böyle bir durumu asla kabul etmeyeceğini de vurguladı. Sadece fiili bir tanımaya izin verileceği belirtiliyor. Rutte, açıklamalarını 1940-1991 yılları arasında Sovyet işgali altındaki Baltık ülkelerine yapılan Amerikan tutumunu örnek vererek pekiştirdi.