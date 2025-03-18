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Trump ve Putin, Ukrayna Savaşı İçin Görüştü

ABD BAŞKANI TRUMP’IN GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donal Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği yaklaşık 2,5 saatlik telefon görüşmesinin olumlu ve verimli geçtiğini vurguladı. Trump, “Rusya ile Ukrayna arasındaki bu korkunç savaşın sona ermesi için hızla çalışacağımızı taahhüt ettik” şeklinde konuştu.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

Trump, Putin ile görüşmesinde enerji ve altyapı hedeflerine yönelik derhal bir ateşkes üzerinde uyum sağladıklarını ifade etti. “Bu süreçte, tam bir ateşkes ve nihayetinde Rusya ile Ukrayna arasındaki bu korkunç savaşın sona ermesi için hızla çalışacağımızı taahhüt ettik” dedi.

BARIŞ ANLAŞMASI ÜZERİNE

Başkanlık döneminde bu savaşın başlamayacağının altını çizen Trump, “Barış anlaşmasının birçok maddesi tartışıldı. Hem Başkan Putin hem de Başkan Zelenskiy bu savaşın sona ermesini istiyor. Bu süreç şimdi tam olarak başladı ve umarım, insanlık adına, bu işi başaracağız” ifadelerini kullandı.

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