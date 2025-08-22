Trump Ve Putin Zirvesi Gündemde Kalıyor

TRUMP VE PUTİN ARASINDAKİ GÖRÜŞMELERİN SONUCU

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 15 Ağustos’ta Alaska’da gerçekleştirilmiş zirvenin ardından, Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmede Kiev’e yönelik güvenlik garantileri konusu gündemdeki yerini koruyor. Kremlin’e yakın olan üç kaynağa göre, Putin’in bu zirvede toplam dört talebi ortaya çıkıyor. Bu talepler arasında, Ukrayna’nın doğudaki Donbas bölgesinin tamamını Rusya’ya vermesi, Kiev’in NATO’ya katılma hedeflerinden vazgeçmesi, tarafsız kalması ve Batılı askerlerin Ukrayna topraklarına girmemesi bulunuyor.

Haberde, Putin’in, Moskova’nın bir parçası olarak gördüğü Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Ukrayna tarafından terk edilmesini istediği fakat Kiev yönetiminin bu talepleri reddettiği vurgulanıyor. Yeni teklifte, Putin’in sadece Donetsk ve Luhansk’ı içeren Donbas bölgesinin Rus toprağı olarak tanınmasına karşılık, Zaporijya ve Herson’daki mevcut cephe hatlarını dondurmaya hazır olduğu ifade ediliyor. Ayrıca Rus liderin, Harkov, Sumy ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki küçük işgal alanlarını geri vermeye de istekli olduğu aktarılıyor.

NATO VE UKRAYNA ORDUSUNA DAİR TALEPLER

Putin’in, NATO’dan doğuya doğru daha fazla genişleme olmayacağına dair yasal olarak bağlayıcı bir taahhüt istediği ve bunun üzerine oldukça ısrarcı olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra, Ukrayna ordusunun sınırlandırılması ve bir barış gücü çerçevesinde bile Batılı askerlerin Ukrayna’ya girmemesi için anlaşma talep ettiği bildiriliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin, Moskova’ya toprak vermeyeceğini sık sık ifade ettiği ve Donbas’ı Rusya’nın ilerlemesini engelleyen bir “kale” olarak gördüğü kaydediliyor.

RUSYA’YA YÖNELİK EKONOMİK RİSKLER

Yine verilen bilgiler ışığında, dördüncü bir kaynak ise Putin’in, Rusya’nın ekonomik kırılganlığının ve Ukrayna topraklarında daha fazla ilerlemenin getireceği mali yüklerin ne kadar yüksek olduğunun bilincinde olduğunu dile getiriyor. Bu durum, Rus yönetiminin, gelecekteki olası adımları konusunda daha temkinli olmasına neden olabilir.