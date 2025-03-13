Trump ve Rutte’den Grönland Açıklamaları

TRUMP’IN GRÖNLAND AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi Beyaz Saray’da ağırlarken, Oval Ofis’teki görüşmesinde dış politika meselelerini ele aldı. Grönland’ın ABD tarafından ilhak edilip edilmeyeceği sorusuna Trump, “Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var.” yanıtını verdi.

NATO VE DANİMARKA’YA DEĞERLENDİRMELER

NATO Genel Sekreteri Rutte, Trump’ın Grönland ile ilgili açıklamalarını dolaylı olarak destekleyerek, ABD’nin o bölgedeki etkisinin artırılması gerektiğini savundu. Rutte’nin, NATO üyesi Danimarka’nın egemenlik hakkını göz ardı ederek Trump’a destek vermesi dikkat çekti. Ayrıca, Trump 23 Aralık 2024’te yaptığı bir sosyal medya paylaşımında Grönland’ın ABD’nin kontrolünde olması gerektiğine dair görüşlerini yineleyerek, Ada’nın mülkiyetinin ve kontrolünün “mutlak zorunluluk” olduğunu savundu.

GRÖNLAND BAŞBAKANI’NDAN CEVAP

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede ise, Grönland’ın bir ABD eyaleti olma ihtimalini reddederek, ülkenin “satılık olmadığını” ifade etti. Trump, 5 Mart tarihli konuşmasında “Grönland’a ulusal güvenlik ve hatta uluslararası güvenlik için ihtiyacımız var. Sanırım öyle ya da böyle bunu elde edeceğiz. Bunu elde edip sizi güvende tutacağız.” şeklinde açıklama yapmıştı. Egede, “Biz Amerikalı ya da Danimarkalı olmak istemiyoruz, biz Grönlandlıyız. Amerikalıların ve liderlerinin bunu anlaması gerekiyor.” şeklinde karşılık verdi.