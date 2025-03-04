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Trump ve Zelenski’nin Gerginliği Ukrayna’ya Pahalıya Patladı

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UKRAYNA’YA ASKERİ YARDIM DURDURULDU

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında gerçekleşen tarihi tartışma, Ukrayna için maliyetli bir durum ortaya çıkardı. Trump’ın talimatıyla ABD, Ukrayna’ya yapılan tüm askeri yardımları durdurma kararı aldı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, bu kararın Ukrayna’ya yardımın tamamen sona ermesi anlamına gelmediği, sürecin dikkatle takip edileceği belirtildi.

YARDIMLARIN DURMASI SAVAŞMA KABİLİYETİNİ TEHDİT EDİYOR

Beyaz Saray yetkilileri, ABD’nin Ukrayna’ya silah satışı ile stok sevkiyatını askıya alma planının, Kiev yönetiminin Rus ordusuna karşı sürdürdüğü mücadelenin “savaşma kabiliyetini tehdit ettiğini” dile getirdi. Trump ve Zelenski, 28 Şubat’ta Beyaz Saray’da bir araya geldikleri görüşme esnasında tartışma yaşamış, ardından Zelenski Beyaz Saray’ı terk etmişti. Ayrıca, iki ülke arasında imzalanması beklenen değerli madenler anlaşması da gerçekleşmemişti.

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