Trump ve Zelenskiy Arasında Gerilim Yaşandı

TRUMP’IN RUSYA-UKRAYNA DEĞERLENDİRMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gerçekleştirilen bir imza töreninde Rusya-Ukrayna sürecine dair görüşlerini paylaştı. Trump, “Ukrayna ve Rusya ile ilgili olarak çok iyi durumdayız. Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ve Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy ile görüştük, bu savaşın sona erdiğini görmeyi çok istiyoruz ve bu konuda oldukça iyi gidiyoruz.” dedi.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ANLAŞMASI

Trump, Ukrayna ile nadir toprak elementler anlaşması konusunda olumlu bir süreçte olduklarını belirtti ve “Kısa bir süre içerisinde Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız.” şeklinde konuştu.

ZELENSKİY’I ELEŞTİRİYOR

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i “Seçim yapmayan bir diktatör” olarak eleştirirken, 28 Şubat’ta Oval Ofis’te gerçekleştirdikleri görüşmede tartışma yaşandı. Bu tartışmanın ardından önceden planlanan ortak basın konferansı iptal edilerek, Zelenskiy Beyaz Saray’dan ayrıldı. Trump, Zelenskiy’nin tutumunu eleştirirken, Zelenskiy ülkesine destek beklentisini ifade etti. Tartışma yüzünden imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşması da gerçekleşmeyerek kaldı.