Trump ve Zelenskiy Beyaz Saray’da Tartıştı

TARTIŞMA ORTAMI OLUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçen gün Beyaz Saray’da bir anlaşma için bir araya geldi ancak Zelenskiy, beklemediği bir durumla karşılaştı. Trump, Zelenskiy’nin kıyafetini eleştirerek tartışmaya başladı ve ikili kameralar önünde uzun süre birbirleriyle tartıştı. Bu olayın yankıları devam ederken, Avrupa Birliği’nden ABD’ye ilk misilleme geldi. Norveçli petrol şirketi Haltbakk Bunkers, “Amerikalılara yakıt yok!” diyerek Norveç’teki tüm Amerikan güçlerine yakıt sağlamayı durdurdu. Yasak kapsamında bir ABD nükleer denizaltısının da yakıt almadığı bildirildi.

BİR ANLAŞMA ÜZERİNE TARTIŞMA YAŞANDI

Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışma, Oval Ofis’teki soru-cevap bölümünde uzadı. Trump, Zelenskiy’ye “Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun ve bu yaptığın bizim ülkemize saygısızlık. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme çünkü bunu tam olarak dikte edecek konumda değilsin.” dedi. İkili tartışmaya devam ederken, Trump, “Ülkenizin başı büyük belada. Bunu biliyorsun. Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum.” ifadesini kullandı.

ZELENSKIY’DEN CEVAP

Zelenskiy, ABD ile gerçekleştirecekleri nadir toprak elementleri anlaşması için mevcut metnin “yeterli” olmadığını belirterek, “Sadece ateşkesi asla kabul etmeyeceğiz. Güvenlik garantileri olmadan hareket etmeyeceğiz.” dedi. Uzun tartışmanın ardından görüşme sona erdi ve Trump, Truth Social hesabından yapılan ortak basın toplantısının iptal edildiğini açıkladı. Ortak basın toplantısının ve anlaşma imza töreninin iptal edilmesinin ardından Zelenskiy, Beyaz Saray’dan ayrıldı.