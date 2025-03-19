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Trump ve Zelenskiy Beyaz Saray’da Telefonda Görüştü

ABD BAŞKANI TRUMP VE UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKIY’İN TELEFON GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray’daki tartışmanın ardından ilk kez telefonda iletişim kurdu. Trump, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından bugün de Zelenskiy ile görüştü. Bu görüşme, 28 Şubat’ta Beyaz Saray’da kameralara yansıyan tartışmadan sonra gerçekleşen ilk iletişim oldu.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI VE AMACI

Trump, görüşmenin ardından yaptığı bilgilendirmede, Zelenskiy ile oldukça verimli bir görüşme yaptığını söyledi. Görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğünü belirten Trump, konuşmanın büyük bölümünün dün Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi üzerinden şekillendiğini aktardı. Ayrıca, bu görüşmenin temel amacının Rusya ve Ukrayna’nın taleplerini ve ihtiyaçlarını uyumlu hale getirmek olduğunu ifade etti. Trump, “Süreç çok iyi ilerliyor” şeklinde açıklamada bulundu. Öte yandan, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz’ın görüşmelere dair açıklamalarda bulunacağını da dile getirdi.

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