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Trump ve Zelenskiy Enerji Ateşkesi Anlaşması

ANLAŞMA HAKKINDA BİLGİLER

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasında “kısmi enerji ateşkesi” sağlama konusunda bir anlaşmaya vardı. Beyaz Saray’dan gelen bilgiye göre, bu gelişme çarşamba günü gerçekleştirilen telefon görüşmesi ile kaydedildi. Taraflar, Ukrayna’da barışın “enerji ve altyapı ateşkesi ile başlaması” gerektiği konusunda mutabık kaldıktan bir gün sonra bu görüşmeyi gerçekleştirdi.

GÖRÜŞMENİN ÖNEMİ

Bu telefon görüşmesi, ABD ve Ukrayna liderlerinin, enerji ile ilgili çatışmaların sona erdirilmesi yönündeki çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Xinhua muhabirleri, Beijing’den bu gelişmeleri aktarıyor.

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