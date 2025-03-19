Trump ve Zelensky Kısmi Ateşkes Konusunda Anlaştı

ATEŞKES SÜRECİNDE SON GELİŞMELER

Düzenlediği basın brifinginde Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes sürecine dair önemli gelişmeleri aktardı. Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile verimli telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini ve müzakerelerde adımlar atıldığını ifade etti. Leavitt, “Trump ile Zelensky, enerji alanları konusunda kısmi bir ateşkes konusunda mutabık kaldı. Teknik ekipler önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan’da bir araya gelerek ateşkesin Karadeniz’i de kapsayacak şekilde genişletilmesi konusunu görüşecek” dedi. Savaşın sona ermesi ve ateşkese ulaşmada ciddi ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Leavitt, “Barışa hiç bu kadar yakın olmamıştık, Trump sayesinde buradayız. Bu korkunç savaş, Trump yönetimde olsaydı hiç başlamazdı ama kendisi bunu kesin olarak bitirmeye kararlı” diye konuştu.

ZELENSKY’NİN TALEPLERİ

Leavitt, Zelensky’nin Trump’tan Patriot füzeleri talep ettiğini belirtti ve Trump’ın da Avrupa’da mevcut füzelerin temin edilmesi konusunda Kiev’le iş birliği yapacaklarını vurguladı. “ABD, Ukrayna’ya savunma istihbaratı sağlamaya devam edecek” diyen Leavitt, Ukrayna’nın savunma ihtiyaçları hakkında da görüştüklerini ifade etti. Leavitt, “Taraflar bu geçici ateşkesin, savaşın tamamen sona erdirilmesi ve güvenliğin sağlanmasına yönelik ilk adım olabileceği konusunda mutabık kaldılar” şeklinde açıklama yaptı. Zelensky’nin tam bir ateşkesin kabul edilmesine yönelik isteklerini de dile getiren Leavitt, Trump’ın Ukrayna’daki enerji alanlarının güvenliğinin önemli olduğuna dikkat çektiğini belirtti.

MÜZAKERELERİN DEVAMINA YÖNELİK ADIMLAR

Leavitt, ABD heyetinin ilerleyen günlerde Suudi Arabistan’a giderek ateşkes müzakerelerini sürdürmeye devam edeceğini ifade etti. Tüm tarafların enerji alanlarından başlayacak kısmi ateşkesin işletilmesi ve diğer alanlara genişletilmesi üzerinde mutabık kaldığına dikkat çekti. Trump, Putin’le gerçekleştirdiği son görüşmede enerji ve altyapı alanlarında acil ateşkes sağlanması konusunda uzlaştıklarını aktararak, kapsamlı ateşkese yönelik diğer müzakere başlıklarının ilgili heyetlerce ele alınacağını kaydetti ve doğru yolda ilerlediklerini belirtti.