Haberler

Trump, Veliaht Prens Selman’la Görüştü

TRUMP’IN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ın Riyad kentindeki Al Yamamah Sarayı’nda Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Trump, görüşmenin başlangıcında yaptığı esprili bir açıklamayla Suudi Arabistan’ın 600 milyar dolarlık yatırım vaadinin 1 trilyon dolara çıkabileceğini belirtti. Trump ve Prens Selman, görüşme öncesi Kral Halid Havalimanı’nda gerçekleştirilen karşılama töreninin ardından, sarayda resmi bir törenle karşılaştı.

GÖRÜŞME DETAYLARI

Trump, Veliaht Prensi “dost” olarak tanımlayarak, “Birbirimizi gerçekten çok sevdiğimizi düşünüyorum” açıklamasında bulundu. Suudi Arabistan’ın ABD’ye yapacağı yatırımın, “muazzam sayıda iş imkanı” oluşturacağını vurguladı. Daha önce ilan edilen 600 milyar dolarlık yatırım için esprili bir şekilde rakamın 1 trilyon dolara çıkarılabileceğini dile getirdi. İki lider arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü ve sonrasında Trump, iş dünyasından önemli isimlerle tokalaştı.

IŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ

Görüşmeye katılan dikkat çekici isimler arasında OpenAI, Amazon, NVIDIA, Palantir, Uber, Coca-Cola, Google ve Boeing yöneticileri yer aldı. Ayrıca, Trump’ın en önemli danışmanlarından bazıları ve sosyal medya platformu X, uzay taşımacılığı şirketi SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk da burada bulundu. Bugün Trump ile iş dünyası liderlerinin ABD-Suudi Arabistan Yatırım Forumu’na katılması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kahramanmaraş Dava Devam Ediyor

Kahramanmaraş'taki depremlerle ilgili Ezgi Apartmanı davasında tutuklu iç mimar E.D.'nin duruşmasına katıldı. Mahkeme, tutukluluğun devamına hükmedip duruşmayı 30 Eylül'e erteledi.
Haberler

Yasmin Levy’nin Konseri İptal Edildi

Yasmin Levy'nin Ankara'daki konseri, tepkiler üzerine iptal edildi. Müzisyenin MEB'e bağlı salondaki etkinliği büyük tartışmalara yol açmıştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.