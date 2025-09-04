Trump, Washington’da 1669 Kişiyi Gözaltına Aldı

GÖZALTINA ALINAN GÖÇMEN SAYISI

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da son 3 hafta içerisinde 700’den fazla düzensiz göçmenden oluşan toplam 1669 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, geçen ay kamu güvenliği için acil durum ilan ettiği Washington’daki gözaltı sayısına dair Beyaz Saray tarafından oluşturulan grafiği paylaştı.

FEDERAL DÜZEYDE İCRA EDİLEN OPERASYON

Grafikte, federal düzeyde yönetilen Görev Gücü’nün 3 hafta içinde toplam 1669 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi. Bu kişiler arasında, 709’unun yasa dışı göçmenler olduğu ifade edildi.