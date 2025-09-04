Haberler

Trump, Washington’da 1669 Kişiyi Gözaltına Aldı

GÖZALTINA ALINAN GÖÇMEN SAYISI

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da son 3 hafta içerisinde 700’den fazla düzensiz göçmenden oluşan toplam 1669 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, geçen ay kamu güvenliği için acil durum ilan ettiği Washington’daki gözaltı sayısına dair Beyaz Saray tarafından oluşturulan grafiği paylaştı.

FEDERAL DÜZEYDE İCRA EDİLEN OPERASYON

Grafikte, federal düzeyde yönetilen Görev Gücü’nün 3 hafta içinde toplam 1669 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi. Bu kişiler arasında, 709’unun yasa dışı göçmenler olduğu ifade edildi.

Yabancıların Hakları İçin Protokol İmzalandı

Türkiye Barolar Birliği ve Göç İdaresi Başkanlığı, yabancıların haklarını korumak için işbirliği protokolü imzaladı. Bu adımla, yabancılar hukuku alanındaki standartların artırılması hedefleniyor.
Erzurum’da Trafik Kazasında Kavga Yaşandı

Erzurum'da trafik kazası sonrası sürücüler ve akrabaları arasında sopalı ve yumruklu kargaşa çıktı; üç kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye götürdü.

