Trump, Washington’da İdam Cezası Talep Edecek

TRUMP’TAN İDAM CEZASI TALEBİ

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’da cinayet işleyenler için idam cezası talep edeceklerini belirtti. Beyaz Saray’da yaptığı kabine toplantısında, Washington’ın güvenliği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trump, uyguladıkları ek önlemler sayesinde suç oranını önemli ölçüde düşürdüklerini ve bununla gurur duyduklarını ifade etti. Özellikle son iki haftada başkentte cinayet işlenmediğini dile getirdi.

CAYDIRICILIK VURGUSU

Trump, “Başkent Washington’da biri birini öldürürse, onun hakkında idam cezası talep edeceğiz. Bu çok güçlü bir caydırıcıdır ve bunu duyan herkes benimle aynı fikirde” şeklinde konuştu. Ayrıca, ABD’de bu tür düzenlemelerin eyaletlere bırakıldığını hatırlatarak, başkent için nasıl bir yasal düzenleme yapılabileceğini değerlendireceklerini aktardı.

SERT ADIMLAR ATILACAK

Ülke genelinde suçla mücadele için daha sert adımlar atacaklarını belirten Trump, “Ben diktatör değilim, sadece suçları nasıl önleyeceğimi biliyorum” ifadelerini kullandı. Suç oranını azaltmak için yapılacak çalışmaların önemine dikkat çekti.