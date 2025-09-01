Trump: Washington’da Suç Neredeyse Sıfır

TRUMP’IN SUÇ VE EVSİZLİK ELEŞTİRİLERİ

Donald Trump, ABD Başkanlık görevine geldiği günden bu yana Washington DC’nin yerel yönetimini, suç ve evsizlikle mücadelede yetersiz olmakla suçluyor. Başkentte artan suç oranlarını sıklıkla gündeme getiren Trump, kentin yeniden güvenli, temiz ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi gerektiğini savunarak, kent yönetiminin federal hükümet tarafından devralınmasını önermişti.

KENTİ FEDERAL KONTROL ALTINA ALDI

11 Ağustos’ta aldığı bir kararla Trump, “Washington’da güvenliği sağlamak ve evsizleri sokaklardan temizlemek” amacıyla Washington polis birimini federal kontrollere aldı ve kente yaklaşık 800 Ulusal Muhafız sevk etti.

SUÇ ORANLARI HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Washington’daki suç oranlarının neredeyse sıfıra indiğini belirterek, şehri “artık suçsuz bölge” olarak tanımladı. Trump, “Bunu, Chicago, Los Angeles, New York ve hatta suçun kol gezdiği Baltimore şehri için de söylemek güzel olmaz mıydı?” şeklinde bir soru yöneltti.

DEMOCRAT BELEDİYE BAŞKANINA ÖVGÜ

Trump, Washington’un Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser ile suç oranlarını sıfıra indirmek amacıyla işbirliği yaptığını ifade ederek Bowser’ı bu süreçteki katkılarından dolayı övdü. Trump, Bowser’ın halk desteğinin kısa sürede yüzde 25 arttığını belirtip, “Washington halkı, gittiği her yerde suçu durdurduğu için ona teşekkür ediyor. Bu, bir mucize değil, sıkı çalışma, cesaret ve akıllı olmak.” değerlendirmesini yaptı.

ŞİDDETİ MEŞRULAŞTIRMA İDDİALARI

Trump, paylaşımında California Valisi Gavin Newsom, Illinois Valisi JB Pritzker, Maryland Eyalet Valisi Wes Moore ve Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson’ı eleştirerek bu kişilerin şiddet suçlarını meşrulaştırmaya çalıştıklarını öne sürdü. Ayrıca, Los Angeles’ta ocak ayında başlayan ve geniş alanların yanmasına neden olan orman yangınlarına ve “isyanlara” gönderme yaparak, “Erken müdahale etmeseydik Los Angeles Olimpiyatları kaybederdi.” ifadesini kullandı.