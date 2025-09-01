Trump: Washington’da Suç Oranı Sıfıra İndi

TRUMP’IN SUÇ VE EVSİZLİKLE MÜCADELE ELEŞTİRİLERİ

Donald Trump, ABD Başkanlık görevine başladıktan sonra Washington DC’nin yerel yönetimini suç ve evsizlikle mücadelede başarısız olmakla suçladı. Suç oranlarının artış gösterdiği başkentte, şehrin güvenli, temiz ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi gerektiğini vurgulayan Trump, kentin yönetiminin federal hükümet tarafından alınması gerektiğini savunuyor.

FEDERAL KONTROL VE ULUSAL MUHAFIZ SEVKİ

Trump, 11 Ağustos’ta verdiği bir kararla “Washington’da güvenliği sağlamak ve evsizleri sokaklardan temizlemek” amacıyla Washington polis birimini federal kontrol altına aldı ve kente yaklaşık 800 Ulusal Muhafız gönderdi.

SUÇ ORANLARI VE YEREL YÖNETİM

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı bir paylaşımda Washington’daki suç oranlarının neredeyse sıfıra indiğini belirtti ve şehir için “artık suçsuz bölge” ifadesini kullandı.

DİĞER ŞEHİRLERE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Sözlerinde, “Bunu Chicago, Los Angeles, New York ve hatta suçun kol gezdiği Baltimore şehri için de söylemek güzel olmaz mıydı?” diyerek diğer şehirlerdeki durum için eleştiride bulundu.

DEMOKRAT BELEDİYE BAŞKANIYLA İŞBİRLİĞİ

Trump, Washington’un Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser ile suç oranlarını düşürme konusunda işbirliği yaptığını belirtip, bu süreçteki katkıları nedeniyle Bowser’ı övdü. Bowser’ın halk desteğinin hızlı bir şekilde yüzde 25 oranında arttığını iddia ederek, “Washington halkı, gittiği her yerde suçu durdurduğu için ona teşekkür ediyor. Bu, bir mucize değil, sıkı çalışma, cesaret ve akıllı olmak” yorumunu yaptı.

Paylaşımında, bazı kişileri “şiddeti meşrulaştırmaya” çalışmakla suçlayan Trump, California Valisi Gavin Newsom, Illinois Valisi JB Pritzker, Maryland Eyalet Valisi Wes Moore ve Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson’ı eleştirdi. Ayrıca, Los Angeles’ta ocak ayında başlayan orman yangınlarına ve isyanlara atıfta bulunarak, “Erken müdahale etmeseydik Los Angeles Olimpiyatları kaybederdi” ifadesini kullandı.