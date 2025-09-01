Haberler

Trump, Washington’daki Suç Oranlarını Bildirdi

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN SUÇ ORANLARI AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’daki suç oranlarının neredeyse sıfıra indiğini duyurdu. Bunun üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Trump, bu durumun Chicago, Los Angeles, New York ve suçun hakim olduğu Baltimore için de geçerli olmasının hoş olacağını belirtti.

BELEDİYE BAŞKANI BOWSER’A ÖVGÜ

Trump, Washington’un Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser’ın suç oranlarını azaltmak için kendisiyle iş birliği yaptığını dile getirerek Bowser’a övgüler yağdırdı. Ayrıca, Bowser’ın halka olan desteğinin kısa sürede yüzde 25 arttığını öne sürdü. Trump, “Washington halkı, gittiği her yerde suçu durdurduğu için ona teşekkür ediyor. Bu, bir mucize değil, sıkı çalışma, cesaret ve akıllı olmak” ifadelerini kullandı.

Tokat’ta Yangın, 2 Hektar Zarar Gördü

Çamlıbel beldesinde meydana gelen orman yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektar alanın tahrip olduğu belirtildi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Slovenya’yı yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Slovenya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Milliler, 4 Eylül'de ABD ile mücadele edecek.

