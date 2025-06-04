Trump, Xi’yi Severim Ama Sert

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, “Çin Devlet Başkanı Xi’yi severim, her zaman sevdim ve her zaman seveceğim, ancak kendisi çok sert ve anlaşma yapması çok zor” dedi. ABD ile Çin arasındaki vergi savaşları, “yoğun” müzakerelerin ardından iki ülkenin karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün için askıya alma konusunda anlaşmasıyla geçici olarak sona ermişti.

BİZİM EN İYİ MAYISIMIZDI

Trump, sosyal medya paylaşımında “ABD, son 30 yılın en iyi mayıs ayını geçirdi. Amerika’yı yeniden büyük yapın” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “2020’deki hileli başkanlık seçimi hariç, ‘Autopen’ ABD tarihinin en büyük siyasi skandalıdır” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.