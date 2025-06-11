Trump, Yabancı Bayrakları Taşıyanları Eleştirdi

TRUMP’IN PROTESTOLARA YÖNELİK AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles’taki şiddet olaylarına karışan protestoculara sert tepki gösterdi. Trump, “Bunlar başka ülkelerin bayraklarını gururla taşıyor, ama Amerikan bayrağını taşımıyor, sadece yakıyorlar. Amerikan bayrağını yakanlara bir yıl hapis cezası verilmeli” şeklinde konuştu. Fort Bragg Üssü’nde gerçekleştirilen törende, Los Angeles’taki protestoların kabul edilemez olduğunu ve eyalet yönetiminin yetersiz kalması sebebiyle kendisinin devreye girdiğini belirtti.

GÖSTERİCİLERİN ŞİDDET OLAYLARINA KATILIMI

Trump, Los Angeles’ta yaşanan olaylarla ilgili olarak, göstericilerin çoğunun para karşılığı şiddet olaylarına katıldığını iddia etti. “California’da gördüğümüz şey, yabancı bayraklar taşıyan isyancıların, ülkemize yönelik yabancı bir işgali sürdürmek amacıyla barışa, kamu düzenine ve ulusal egemenliğe saldırısıdır. Buna izin vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu. Ayrıca, kentte çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğunu ve bunların tutuklanması gerektiğini vurguladı.

GÜVENLİĞİ SAĞLAMAYA KARARLI

ABD Başkomutanı olarak, Los Angeles’ta güvenliği sağlamak için her türlü tedbiri alacağına dikkat çeken Trump, yasaların kendisine bu sorumluluğu yüklediğini ifade etti. Başkan, “Los Angeles’ı özgürleştireceğiz” diyerek, kentteki durumun kendisi açısından önemli bir konu olduğunu aktardı.