Trump: “Yarın Her Şeyi Anlatacağım”

TRUMP’IN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMI

ABD eski Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Trump, “Yarın büyük bir gece olacak. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım” ifadelerini kullandı. Trump’ın bu açıklaması, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile yaşanan tartışmanın ardından geldi.

TRUMP VE ZELENSKIY ARASINDA TARTIŞMA

Beyaz Saray’da gerçekleşen bir buluşmada, Trump ve Zelenskiy arasında Oval Ofis’teki soru-cevap kısmında uzun süren bir tartışma yaşandı. Trump, Zelenskiy’ye, “Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun ve bu yaptığın bizim ülkemize saygısızlık.” dedi. Tartışmanın devam etmesi üzerine Trump, “Ülkenizin başı büyük belada. Bunu biliyorsun. Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum.” ifadelerini kullandı.

ZELENSKIY’İN YANITI VE GÖRÜŞME SONUCU

Zelenskiy ise, ABD ile yapacakları nadir toprak elementleri anlaşması için mevcut metnin “yeterli” olmadığını belirterek, “Sadece ateşkesi asla kabul etmeyeceğiz. Güvenlik garantileri olmadan hareket etmeyeceğiz.” yanıtını verdi. Uzun süren tartışmanın ardından görüşme sona erdi ve Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, planlanan ortak basın toplantısının iptal edildiğini duyurdu. Ortak basın toplantısının ve anlaşma imza töreninin iptal olmasıyla Zelenskiy, Beyaz Saray’dan ayrıldı.