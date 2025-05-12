Trump, Yarın Önemli Bir Karar Alacak

TRUMP’IN TARİHİ BAŞKANLIK KARARNAMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, yarın ülke tarihindeki en önemli başkanlık kararnamelerinden birini imzalayacağını duyurdu. “Reçeteli ilaç ve farmasötik fiyatları neredeyse anında yüzde 30 ila yüzde 80 oranında düşürülecek. Dünya genelinde fiyatlar artacak, böylece eşitlik sağlanacak ve uzun yıllardır ilk kez Amerika’ya adalet getirilecek” ifadeleriyle açıklama yaptı.

REÇETELİ İLAÇ FİYATLARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Trump, Truth sosyal medya platformu üzerinden, dünyanın uzun zamandır “Reçeteli ilaçlar ve farmasötik ürünlerin ABD’de neden diğer tüm ülkelere kıyasla çok daha pahalı olduğunu merak ettiğini” belirtti. “Bazen, aynı ilaç, aynı laboratuvar veya tesiste, aynı şirket tarafından üretilmesine rağmen, fiyatı beş ila on kat daha yüksek olabiliyordu. Bu durumu açıklamak her zaman zordu ve oldukça utanç vericiydi” diyen Trump, ilaç şirketlerinin bu durumun “Araştırma-Geliştirme (AR-GE) maliyetlerinden kaynaklandığını” savunduğunu aktardı.

ADİL MUAMELE İÇİN YENİ POLİTİKA

Seçim kampanyası bağışlarının politikacıların kararlarını etkilemediğini ima eden Trump, “Kampanya bağışları harikalar oluşturabilir, ancak benimle ve Cumhuriyetçi Parti ile değil. Biz doğru olanı yapacağız. Demokratların yıllardır uğruna mücadele ettiği bir şeyi” ifadesini kullandı. Beyaz Saray’da yarın saat 09:00’da imzalayacağı bu kararname ile ABD’nin, ilaçlar için en düşük fiyatı ödeyen ülkeyle aynı fiyatları ödeyeceği “en fazla kayrılan ülke” politikasını uygulayacağını belirtti.

Trump, “Ülkemiz nihayet adil bir şekilde muamele görecek ve vatandaşlarımızın sağlık harcamaları daha önce hiç düşünülmemiş düzeyde azaltılacak. Buna ek olarak, ABD trilyonlarca dolar tasarruf edecek” diye ekledi. Günün erken saatlerinde yaptığı bir paylaşımında ise “Bir sonraki paylaşımım, şimdiye kadar yayınladıklarım arasında en önemli ve etkili olanlardan biri olacak” ifadelerine yer vermişti. Trump’ın bu duyurusu kamuoyunda büyük merak uyandırdı.