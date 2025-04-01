Trump, Yatırımlar İçin Yeni Ofis Kuruyor

ABD TİCARET BAKANLIĞI BÜNYESİNDE YENİ OFİS KURULUYOR

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, yatırımları hızlandırmak amacıyla kurulacak ofisin ABD Ticaret Bakanlığı altında faaliyet gösterileceği duyuruldu. Bu ofisin, 1 milyar doları aşan yatırımları kolaylaştırmak ve hızlandırmak için hayata geçirileceği belirtildi.

YENİ OFİS YATIRIMLARI TEŞVİK EDECEK

Yeni ofisin, şirketleri ABD’de büyük çaplı yatırımlar yapmaları konusunda destekleyeceği açıklanıyor. Bunun için düzenleyici yükleri azaltıp, izin süreçlerini hızlandıracak. Ayrıca, farklı kurumlar arasında yatırımcıların yaşadığı sorunlara yönelik koordinasyonu sağlayacak ve ulusal kaynaklara erişimi artıracak. Eyalet yönetimleri ve ekonomik kalkınma organizasyonlarıyla da işbirliği yapılacağı ifade ediliyor.

YERLİ YARI İLETKEN ÜRETİMİNE DESTEK

Açıklamada, ofisin, yerli yarı iletken üretimini artırmak için Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde başlatılan CHIPS Program Ofisini yöneteceği, vergi mükellefleri için daha avantajlı anlaşmalar müzakere ederek “önceki yönetimden daha iyi” anlaşmalar sağlamayı amaçladığı vurgulandı. Yeni ofis, süreçleri daha verimli hale getirerek hem yerli hem de yabancı yatırımları çekmeyi hedefliyor. Beyaz Saray, bu yapının ABD’yi büyük ölçekli yatırımlar için en cazip destinasyon haline getireceğini özellikle belirtiyor.