Trump Yemen’de Husi Hedeflerini Vurdu

ABD’NİN YENİ ASKERİ HAREKATI

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından ilk savaşını başlattı. ABD ordusuna ait hava ve deniz güçleri, Yemen’deki Husilere ait hedefleri vurmaya başladı. New York Times’ın bildirdiğine göre, ABD ordusu Husilere 10’dan fazla saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda, Husilere ait radar, hava savunma sistemleri ve füze sistemleri hedef alındı.

TRUMP’IN MESAJI

ABD’li yetkililere göre, bu saldırılar, İran’a karşı bir mesaj taşımanın yanı sıra Trump’ın ikinci döneminin en önemli askeri müdahalesi oldu. Saldırılara yönelik talimat ise Donald Trump’tan geldi. Trump, Social Trump isimli sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. “Husiler; zamanınız doldu, saldırılarınız durmak zorunda, durmazsa üzerinize cehennem yağacak. Bugün Birleşik Devletler Ordusuna Yemen’deki Husi teröristlerine karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim,” dedi.