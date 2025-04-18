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Trump Yemin Töreninde Küçük Kız Bayıldı

ABD’DE YEMİN TÖRENİ KARMAŞASI

ABD’de, Dr. Mehmet Öz’ün Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi Başkanlığı görevine başlaması dolayısıyla düzenlenen yemin töreni esnasında, altı yaşındaki bir kız çocuğunun bayılması sebebiyle ortalık karıştı. Tören, Oval Ofis’te gerçekleştiriliyordu ve bu olay, ABD Başkanı Donald Trump’ın basın toplantısı sırasında meydana geldi.

KÜÇÜK KIZIN BAYILMASI

Beyaz Saray yetkilileri, “Dr. Öz’ün yemin töreninde küçük bir aile ferdi baygınlık geçirdi. Durumu iyi” şeklinde bir açıklama yaptı. Baygınlık geçiren çocuğa, Dr. Mehmet Öz hemen müdahale etti. Ayrıca, basın toplantısına kısa bir süre ara verildi.

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