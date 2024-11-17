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Trump, Yeni Enerji Bakanını Atadı

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ENERJİ BAKANLIĞI’NA YENİ ATAMA

ABD’nin seçilen Bakanı Donald Trump, Enerji Bakanlığı’nın yeni yönetimini belirledi. Trump, yaptığı açıklamalarda petrol ve gaz şirketleri üzerinde deneyimi olan ve fosil yakıt kullanımını destekleyen Chris Wright’ın Enerji Bakanlığı’nı yürüteceğini duyurdu.

CHRIS WRIGHT’IN GEÇMİŞİ

Chris Wright, Colorado merkezli Liberty Energy’nin kurucusu ve CEO’su olarak biliniyor. Trump, Wright’ın “petrol ve gaz üretimini en üst düzeye çıkarma planını desteklemesi” gerektiğini vurguladı. Bu atama, enerji politikasında önemli değişiklikler getirebilir.

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