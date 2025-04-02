Dünya

Trump Yeni Gümrük Vergilerini Açıkladı

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YATIRIMCILAR HAZIRLIK YAPIYOR

Trump yönetimi, dengesiz ticari ilişkiler ile adil olmayan vergi, sübvansiyon ve düzenlemeleri hedef alma hazırlığında. Bu süreçte yatırımcılar da kendilerini gelecekteki gelişmelere adapte ediyor. Trump, 20 Ocak’ta başkanlık yemin töreni sırasında ülkenin ticari ilişkileriyle ilgili bir dizi soruşturma emri verdi ve bu soruşturmalar 1 Nisan’da kendisine iade edildi.

OTOMOBİL VE İTHALAT VERGİLERİ

Belirli sektörleri hedef alan Trump, geçtiğimiz hafta otomobillere %25 gümrük vergisi uyguladı. Bu kararın ardından çipler ve ilaçlar gibi diğer ürünlere de yeni gümrük vergileri eklenebileceğini belirtti. 2 Nisan’da, Kanada ve Meksika’dan yapılan tüm ithalat için aynı şekilde %25 gümrük vergisinin yeniden uygulanacağını duyurdu. Mart ayında ise, üç ülke arasındaki 2020 ticaret anlaşmasının şartlarına uygun olan mallar için bu vergilerden geçici bir muafiyet önerisi getirilmişti.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Trump, bu süreçle ilgili yaptığı açıklamalarda “Vergilerle çok para kazanacağız. ABD yeniden zengin olacak, altın çağımız geri geliyor.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, yurt dışından gelen tüm otomobil ürünlerine %25 vergi uygulayacaklarını söyledi.

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