Trump Yeni Kararnameleriyle BM’den Çekildi

TRUMP’IN YENİ BAŞKANLIK KARARNAMELERİ

ABD Başkanı Donald Trump, yeni başkanlık kararnamelerini imzaladı. İmzaladığı kararnameler doğrultusunda ABD, BM İnsan Hakları Konseyi (UNHRC) ve BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’ndan (UNRWA) çekiliyor. Bu kararname ile birlikte ABD hükümetinin BM’ye düzenli olarak sağladığı bütçe payları da kesilecek. Dışişleri Bakanlığı, UNRWA ve UNHRC’ye yönelik tüm ödemeleri durduracağını BM Genel Sekreteri’ne bildirecek.

UNESCO ÜYELİĞİ İÇİN İNCELEME

Aynı zamanda, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) üyeliğiyle ilgili olarak 90 gün içinde kapsamlı bir inceleme yapılacak ve ABD’nin bu örgütte kalma durumuna ilişkin nihai karar verilecek. UNHRC’nin insan hakları ihlallerine karışan ülkeleri koruduğu kaydedilirken, UNESCO’nun son yıllarda İsrail karşıtı politikalar yürüttüğü ayrıca kendini yenileme ve artan borçlara ilişkin endişeleri giderme noktasında başarısız olduğu vurgulandı.