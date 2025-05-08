Trump Yeni Müttefikler Arıyor

TRUMP YENİ MÜTTEFİKLER ARAYIŞINDA

Çin ile ticaret savaşı başlatan Donald Trump, ilişkilerini güçlendirecek yeni müttefikler arıyor. Bu çerçevede ‘çok önemli bir şey’ duyuracağı belirtildi. Trump, İngiltere yönetimiyle geniş kapsamlı bir gümrük anlaşmasına varıldığını açıkladı ve bu anlaşmayı ‘çığır açıcı’ olarak nitelendirdi.

İLK BÜYÜK MUTABAKAT

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ile Birleşik Krallık arasında imzalanan yeni anlaşmanın “ilk büyük mutabakat” olduğunu vurguladı. Anlaşmanın iki ülke arasındaki dostane ilişkileri uzun vadede daha da sağlamlaştıracağını ifade etti. Ayrıca, metni “kapsayıcı ve stratejik bir iş birliği adımı” olarak tanımladı. Trump, masada bulunan birçok yeni anlaşmanın da yakın gelecekte kamuoyuna açıklanacağını dile getirerek, diplomatik temasların hız kesmeden devam ettiğine dikkat çekti.