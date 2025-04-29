Trump, Yeni Papa Olmayı İstedi

ABD BAŞKANINDAN İLGİNÇ YANIT

ABD Başkanı Donald Trump, yeni Papa hakkında yapılan bir soruya ilginç bir yanıt verdi. Beyaz Saray’ın bahçesinde Michigan eyaletine gitmeden önce basın mensuplarıyla bir araya gelen Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

PAPA OLMAK İSTER’DİM

Bir gazetecinin “Yeni Papa’nın kim olmasını istersiniz?” sorusu üzerine Trump, “Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu. New York’ta çok iyi bir kardinalimiz var, bakalım neler olacağını göreceğiz” dedi. Bu açıklama, Trump’ın Papa konusundaki düşüncelerini ortaya koydu.