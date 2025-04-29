Haberler

Trump, Yeni Papa Olmayı İstedi

ABD BAŞKANINDAN İLGİNÇ YANIT

ABD Başkanı Donald Trump, yeni Papa hakkında yapılan bir soruya ilginç bir yanıt verdi. Beyaz Saray’ın bahçesinde Michigan eyaletine gitmeden önce basın mensuplarıyla bir araya gelen Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

PAPA OLMAK İSTER’DİM

Bir gazetecinin “Yeni Papa’nın kim olmasını istersiniz?” sorusu üzerine Trump, “Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu. New York’ta çok iyi bir kardinalimiz var, bakalım neler olacağını göreceğiz” dedi. Bu açıklama, Trump’ın Papa konusundaki düşüncelerini ortaya koydu.

ÖNEMLİ

Haberler

D.P Sözcüsü A. Doğan, İtibar Etmeyin

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili yayılan spekülasyonlara karşı çıkarak, resmi açıklamalara odaklanılması gerektiğini belirtti. Umutlu bir bekleyişin devam ettiğini aktardı.
Haberler

Küçükçekmece’de Elektrik Kesintisi Yaşanacak

30 Nisan'da İstanbul Küçükçekmece'de gün boyu elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintinin nedeni ve süresi hakkında detaylar açıklanacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.