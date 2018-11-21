Trump, yine prensi kolladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili suçlanan prensi savundu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump Kaşıkçı cinayetiyle ilgili CIA raporunda yüzde yüz bir saptama olmadığını söyledi. Trump Arjantin’deki G20’ye katılarak ilk yurtdışı ziyaretine çıkacak Veliaht Prens Selman’la görüşebileceğini de açıkladı.

ABD Başkanı Trump, CIA’in Kaşıkçı cinayetine ilişkin kararını yüzde 100 vermediğini ifade etti. Trump, 30 Kasım’da Arjantin’in başkenti Buenos Aires’de başlayacak G-20 Zirvesi’ne katılması halinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşebileceğini de sözlerine ekledi. Suudi medyası, Veliaht’ın zirveye gideceğini yazmıştı.

İLK AÇIKLAMA

Trump bugün yaptığı ilk açıklamada da Suudİ yönetimine desteğini yinelemeşti. Trump ABD istihbaratının Kaşıkçı cinayeti bilgilerini değerlendirmeye devam ettiğini belirterek, “Bizim istihbaratımız bilgileri toplamaya devam ediyor, fakat Veliaht Prens pekala bu trajik olay hakkında önceden bilgi sahibi olmuş olabilir, belki oldu, belki olmadı” ifadelerini kullanmıştı.

TRT