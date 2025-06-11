Trump Yönetimi, California’daki Fonları Gözden Geçiriyor

FEDERAL EĞİTİM FONLARININ KESİLMESİ DEĞERLENDİRİLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, California eyaletine sağlanan bazı federal eğitim fonlarının kesilmesini gözden geçiriyor. Politico dergisinin haberinde belirtildiğine göre, bu konu, Trump ile California Valisi Gavin Newsom arasında yaşanan göçmenlik protestoları ve Los Angeles’a Ulusal Muhafızların gönderilmesi konusundaki gerilim sonrası gündeme geldi. Haberde, California’daki devlet okullarının her yıl yaklaşık 8 milyar dolarlık federal fon aldığı ve bu fonların düşük gelirli öğrenciler ile engelli bireylerin eğitimi için kullanıldığı ifade ediliyor.

KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR GELİYOR

Trump yönetiminden bir yetkili, Politico’ya yaptığı açıklamada, Kongre yönergeleri doğrultusunda bazı federal eğitim desteklerinin durdurulmasının değerlendirildiğini ancak henüz kesin bir karar alınmadığını aktardı. Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai ise yazılı açıklamasında, “Hiçbir vergi mükellefi, ülkemizin çöküşünü finanse etmeye zorlanmamalı. Ancak California, enerji karşıtı, suç yanlısı, çocukları sakatlayan ve sığınak şehirleri destekleyen politikalarıyla tam olarak bunu yapıyor.” ifadelerini kullandı. Desai, Trump yönetiminin “bu kabusa son vererek California rüyasını yeniden hayata geçirmekte kararlı olduğunu” belirterek, yönetimin alabileceği olası adımlarla ilgili henüz kesin bir karar bulunmadığını da sözlerine ekledi.

PROTESTOLAR VE GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR

ABD’nin Los Angeles kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler sürüyor. Trump yönetimi, bu olaylara sert tepki göstermiş durumda. ICE karşıtı protestolar sırasında çok sayıda gösterici gözaltına alındı ve güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar meydana geldi. Ayrıca, birçok araç bazı göstericiler tarafından yakılarak kullanılmaz hale getirildi. Başkan Trump, Los Angeles’taki durumu kontrol altına almak için başlangıçta 2 bin civarında Ulusal Muhafız gönderdiğini açıklamış, sonrasında ise ek olarak 2 bin muhafız ve 700 deniz piyadesi askerinin daha görevlendirileceğini bildirmişti.